В четырёх столичных секторах не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в этот вторник будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И. Некулче, 13-55, 14-28, Шт. Няга, 70, пер. Шт. Няга, 11, В. Белинского, 60 – с 09:00 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, пер. Лакулуй, 4, В. Дическу, 4-42, 5-25 – с 09:30 до 17:30.

шос. Хынчешть, 58, Помилор, 11, В. Докучаева, 3, 3/1, 4, 4/2, 6, 6J, 11, 13, 13/1, 13/2 – с 09:00 до 13:00.

ул. Г. Асаки, 62, 62/1, 64/1, 64/2, 65A, 66/1, 68/1, 71/3, 77, 79, Гренобля, 999, Миорица, 5, 5/1-9, 5/2-6, 7, 9/1, 9/2, 11 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Л. Быкулуй, 28, 28/1, Узинелор, 171A – с 09:10 до 16:20.

Сектор Рышкановка:

ул. Зимбрулуй, 8/4, 10, 10A, 11 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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