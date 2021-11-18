В четырёх столичных пригородах сохраняется “красный код” эпидопасности

Речь идёт о населённых пунктах Бубуечь, Ставчены, Кондрица и Крузешты.

По словам заместителя начальника Управления социального обеспечения и здравоохранения Бориса Гылкэ, количество случаев заражения COVID-19 в столице снизилось, поэтому Кишинёв перешёл на “оранжевый код” эпидемиологической опасности. Однако в четырёх населённых пунктах муниципия всё ещё отмечается рост числа инфицированных коронавирусом, в связи с чем там сохраняется “красный код”, передаёт moldpres.md.

Гылкэ также сообщил, что в столице наблюдается уменьшение количества госпитализаций пациентов с коронавирусом, однако граждан с тяжёлыми формами COVID-19 по-прежнему много.