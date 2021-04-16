В четырёх секторах столицы запланированы отключения света

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Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

ул. К. Брынкуш 110, 110B, 110C, 112, бул. Дачия 13, бул. Дечебал 78/1, 78/2, 78/3, 80, 80/1, 82, 82/1, 82/2, 82/5, 84, 99/3, 139, пер. 1 Львов 66 – с 08:45 до 16:00.

Буюканы:

Ш. Няга 19, 19/1, 19/2 – с 13:30 до 17:00.

Центр:

шос. Хынчешть 202E, 202C – с 09:10 до 18:00.

Пушкина 44 – с 09:00 до 13:00.

Рышкановка:

ул. Флорилор 1 – с 09:30 до 17:00.

ул. Б. Воевод 2, 2/5, 10, 10/1, 12, 12A, 9999, Флорилор 1, 1/1, 2, 2/1, 2/2, 4/6, 9999, Н. Руссо 16 – с 09:00 до 16:00.

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