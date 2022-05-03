В четырёх секторах столицы временно не будет электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными во вторник окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Дачия, 12/2, Христо Ботев, 4/3, 7/3, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13/2, 15/2, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/5, 29 – частично с 09:00 – 13:00.

Буюканы:

Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И. Некулче, 13-55, 14-28, Ш. Няга, 70, переулок Ш. Няга, 11, В. Белинского, 60 – частично с 09:00 до 19:00.

Центр:

Албишоара, 6, 8, 10, 12, 14, Дм. Кантемир, 1, 1J, 3/2, 12, 14 – частично с 13:00 до 17:00.

А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, переулок Паркулуй, 4, Валя Дическу, 4-42, 5-25 – частично с 09:30 до 17:30.

Рышкановка:

Петрикань, 19/3 – частично с 09:10 до 16:20.

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