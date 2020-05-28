В четырёх секторах столицы в четверг не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 28 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 45, 49/6, Арон Пумнул 1A, Сармизеджетуза 30, 90, Гренобле 145A, Дечебал 99/2, 139 – частично с 09:20 до 16:30.

Сектор Буюканы:

ул. И. Раду 13-19, 14-20, Ш. Няга 32-34, 33-41, Т. Чобану 1-23, 2-22 – с 09:00 до 11:00.

Сектор Центр:

ул. А. Пушкин 30, 44, 44/1, 44V, 999, Александру чел Бун 49, 51, 62, 62A, 98, Бэлць 2/1, Колумна 113, О. Гога 25, 26, Штефан чел Маре 136 – с 08:45 до 13:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Драган 19, 19A, 21, 23 – с 09:00 до 17:00;

ул. Г. Гимпу 25, Мирча чел Бэтрын 48, 58, 9999, Н. М. Спэтару 30, Н. Сулак 4, 8, 8 подъезд 1, 2 – с 11:00 до 16:00;

ул. А. Избаш 1, 5, 28, 40, 45, Тырговиште 1-25, 12-38, Вадул-луй-Водэ 105-127, 134, 155, 166-170, 192-196, Колоница 147A – с 09:10 до 17:30;

ул. Кэлэторилор 103, 105, Кэрэмидарилор 81-105,100, Узинелор 90, 96/4, 137-167 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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