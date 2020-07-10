В четырёх секторах столицы сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 10 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Фрумушика 2, 6, 6A – с 09:00 до 19:00;

ул. Индепенденцей 8 – с 09:00 до 16:00.

Сектор Центр:

ул. Авичена 24/1, К. Вырнав 1-13, 4-14, 23, 66, пер. К. Вырнав 1/1, Гренобле 106, И. Нистор 999, И. Сорочану 40, 42, 71, 75, пер. И. Сорочану 40, 42, 71-77, Малина Мика 11, 13, 62-72, 9999, М. Ломоносов 42, 49/9, 49/10, 49/13, 49/18, 51/1, Н. Тестемицану 20-26, 23-29, 9999, В. Короленко 3-9, 57 – с 08:45 до 16:45;

ул. Трушень 9015, 9007, 9006, Кодрилор 999, Балканское шоссе – с 09:00 до 17:00;

ул. Балтаги 1-39, 2-30, Буджакулуй 1-19, 2-10, Хынчештское шоссе 71, 73, 86, 94, Сихаструлуй 999, Влаику Аурел 1 – с 09:15 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Избаш 9-47, 4, 14-20, 32-38, Тырговиште 5-7, 6-8, 40-46, Вадул-луй-Водэ 155 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. В. Бадиу 7A, 12, 16, 16A, Каля Орхеюлуй 93, К. Брынковяну 17, 17A, 18, 19, 19A, 23, 9001, Г. Мадан 14-44, 51-77, Лалелелор 1-7, 2-8, Лилиакулуй 1-7, 2, М. Исанос 1-11, 2-10, Молдовица 2, 19, 21, 23, В. Комаров 3, 7, 7/1, 7A, пер. В. Комаров 1, 2A, 5, 7 – с 09:10 до 17:00;

ул. Кукорилор 8A, 8/1, 16A, 16B, 18, 39, 43/1, Соколень 20 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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