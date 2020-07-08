В четырёх секторах столицы сегодня не будет света

“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 8 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. И. Крянгэ 67, 80, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 88, И. Пеливан 9999, В. Лупу 48-52 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Авиценна 24/1, К. Вырнав 1-13, 4-14, 23, 66, пер. К. Вырнав 1/1, Гренобля 106, И. Нистор 999, И. Сорочану 40, 42, 71, 75, пер. И. Сорочану 40, 42, 71-77, Малая Малина 11, 13, 62-72, 9999, М. Ломоносов 42, 49/9, 49/10, 49/13, 49/18, 51/1, Н. Тестемицану 20-26, 23-29, 9999, В. Короленко 3-9, 57 – с 08:45 до 17:00.

ул. Г. Асаки 11/1, 11/2 – с 09:00 до 19:00.

ул. Галац 44, Д. Скиноасей 3 – с 08:45 до 17:45.

шос. Хынчешть 256 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Отоваска 29 – с 09:00 до 19:00.

Сектор Рышкановка:

ул. В. Бадиу 7A, 12, 16, 16A, Каля Орхеюлуй 93, К. Брынковяну 17, 17A, 18, 19, 19A, 23, 9001, Г. Мадан 14-44, 51-77, Лалелелор 1-7, 2-8, Лилиакулуй 1-7, 2, М. Исанос 1-11, 2-10, Молдовица 2, 19, 21, 23, В. Комаров 3, 7, 7/1, 7A, пер. В. Комаров 1, 2A, 5, 7A – с 09:10 до 17:00.

ул. М. Костин 5 – с 09:30 до 17:00.

ул. В. Бадиу 1-5, 12, Каля Орхеюлуй 91, 101 – с 09:00 до 17:00.

ул. М. Костин 4/1 – с 09:30 до 18:00.