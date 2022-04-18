В четырёх секторах столицы сегодня не будет электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

В частности, временно обесточенными 18 апреля окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Буюканы:

Балканское шоссе, 12 – с 09:30 до 17:00.

Центр:

А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, переулок Паркулуй, 4, Валя Дическу, 4-42, 5-25 – частично с 09:30 до 17:30.

Хынчештское шоссе, 58, Помилор, 11, В. Докучаева, 3, 3/1, 4, 4/2, 6, 6J, 11, 13, 13/1, 13/2 – частично с 09:00 до 13:00.

Василе Александри, 123, Митрополит Варлаам, 78 – частично с 13:00 до 17:00.

Г. Асаки, 62, 62/1, 64/1, 64/2, 65A, 66/1, 68/1, 71/3, 77, 79, Гренобле, 999, Миорица, 5, 5/1-9; 5/2-6, 7, 9/1, 9/2, 11 – частично с 13:00 до 17:00.

Чеканы:

Лунка Быкулуй, 28, 28/1, Узинелор, 171A – частично с 09:10 до 16:20.

Рышкановка:

Подгоренилор, 91 – частично с 09:00 до 17:00.

А. Лупан, 2, 2/1, 4, В. Бадиу, 13, 17, Барьера Орхей, 4, 5/1, Каля Орхеюлуй, 71-89, Г. Мадан, 1-13, 23-43, 2-10, Хотин, 2-4, Магда Исанос, 2, Путней, 26-48, 27-47, Вл. Комаров, 2-8, 9-11, переулок Вл. Комаров, 6, 10 – частично с 09:05 до 17:00.

А. Руссо, 9/3, 9/6, 11/1 – частично с 14:00 до 17:00.

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