В четверг сотни жителей столицы останутся без воды в кране

В четверг сотни жителей столицы останутся без воды в кране

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением плановых работ компанией “Premier Energy Distribution” в четверг, 26 августа, с 09.00 до 17.00 возможны отключения воды по следующим адресам:

  • ул. Куза-Водэ, 15, включая дробные дома;
  • бул. Дачия, 32-40, включая дробные дома.

Кроме того, в связи с установкой нового водопровода в переулке Липкань с 09.00 до 17.00 временно останутся без воды в кране потребители, проживающие по следующим адресам:

  • ул. Щусев, 31;
  • ул. Парис, 32/2; 34/2.

Также в связи с проведением плановых работ на улице Друмул Таберей отключения воды запланированы с 09.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • ул. Вовинцень, 4;
  • ул. Корнулуй, 23;
  • ул. Друмул Таберей, 21, 23.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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