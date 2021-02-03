В четверг состоится первое в весенней сессии заседание парламента

В четверг состоится первое в весенней сессии заседание парламента

Парламент соберётся завтра, 4 февраля, на первое пленарное заседание в рамках весенней сессии. Соответствующее решение приняло сегодня Постоянное бюро законодательного органа. 

Последнее заседание парламента состоялось 16 декабря 2020 года. После этого депутаты ушли на зимние каникулы, а затем возобновили работу в комиссиях. Весенняя сессия началась 1 февраля.

Согласно регламенту, в год парламент собирается на две сессии. Весенняя продлится до конца июля.

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