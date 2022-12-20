В четверг перед зданием парламента состоится пикет в знак протеста закрытию 6 телеканалов

0

Об этом на заседании Муниципального совета Кишинёва объявил председатель фракции ПСРМ Александр Одинцов. Акция начнётся в 10.00, на неё приглашают всех несогласных с решением об отзыве лицензии у 6 телеканалов кишинёвцев.

Одинцов назвал это распоряжение КЧС “беспределом” и “моральным уродством” и отметил, что из-за этого без работы остались сотни людей.

– Дело не в войне, власти просто боятся критики простых людей, альтернативного мнения. Режим ПДС окончательно превратился в диктатуру. Это просто беспредел, – сказал Одинцов.

Напомним, с 19 декабря на время действия в Молдове режима ЧП приостановлены лицензии на вещание шести телеканалов: “Первый в Молдове”, НТВ Молдова”, “РТР Молдова”, “Акчент ТВ”, “Орхей ТВ” и “ТВ6”. Они были санкционированы таким образом за “некорректное освещение событий в стране и в соседней Украине”. Руководители данных телеканалов с данным решением не согласны и оспорили его в судебном порядке.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.