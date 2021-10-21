В Чехии задержали мужчину из Молдовы, разыскиваемого Интерполом

В Чехии задержали мужчину из Молдовы, разыскиваемого Интерполом

23-летний мужчина, объявленный в розыск по каналам Интерпола, был задержан в Чехии и экстрадирован в РМ. 

В 2020 году мужчину приговорили к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти. В начале 2021 года гражданин был объявлен в международный розыск.

20 октября нарушителя доставили самолётом в Республику Молдова. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе инспектората полиции Унген.

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