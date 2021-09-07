В частном доме в Суклее вспыхнул пожар: огонь перекинулся на соседний магазин

В частном доме в Суклее вспыхнул пожар: огонь перекинулся на соседний магазин

Возгорание произошло во дворе частного дома по улице Гагарина в селе Суклея Слободзейского района.

Как оказалось, горели сложенные различные доски, покрышки и другое имущество. Хозяева пояснили, что делали накануне уборку. Пожарные не позволили распространиться огню. Однако от возгорания частично пострадал расположенный рядом магазин: от высокой температуры повредилось около 1 кв.м кровли.

Спустя 30 минут пожар площадью 40 квадратных метров удалось взять под контроль. Что стало причиной воспламенения, предстоит выяснить инспекторам пожнадзора.

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