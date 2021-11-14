В частном доме в Слободзее обнаружили труп мужчины

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Тело 37-летнего горожанина нашла его мать. Вернувшись домой, женщина увидела дым из комнаты сына. Он лежал без признаков жизни на тлеющем диване.

Врачи скорой констатировали смерть. Предварительная причина – отравление продуктами горения.

По словам хозяйки дома, сын часто курил в помещении. Предположительно, он уснул с непотушенной сигаретой в руках.

Разбирательство продолжается, пишет mvdpmr.org.

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