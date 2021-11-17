В Чадыр-Лунге задержали объявленную в розыск гражданку Украины

В Чадыр-Лунге задержали объявленную в розыск гражданку Украины

34-летняя гражданка соседней страны в 2020 году незаконно пересекла молдавскую границу. Было заведено уголовное дело, женщина продолжала скрываться от следствия.

Как сообщили в Пограничной полиции, правоохранителям удалось установить местонахождение нарушительницы. Выяснилось, что она живёт в городе Чадыр-Лунга. Её сожитель, гражданин Молдовы, оказал сопротивление полиции при задержании женщины.

Гражданку доставили в прокуратуру Гагаузии, ведётся следствие.

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