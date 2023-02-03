В ДТП в Чадыр-Лунге попали трое подростков

0

Инцидент произошёл 1 февраля.

За рулём Nissan находился молодой человек 2006 года рождения. В какой-то момент он превысил скорость, не справился с управлением и слетел с трассы, сообщает gagauzinfo.md.

Водитель и двое пассажиров того же возраста были доставлены в больницу. У одного – ссадины и ушибы, у другого – перелом бедренной кости, сообщили в полиции.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.