Авария в Чадыр-Лунге: водитель погиб, пассажирка в больнице

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ДТП произошло накануне вечером на выезде из села Авдарма.

37-летний мужчина управлял автомобилем Ford Tranzit. Водитель не справился с управлением, в результате машина съехала на обочину и перевернулась, пишет deschide.md.

От полученных травм автовладелец скончался на месте. Находившуюся в салоне 54-летнюю пассажирку госпитализировали.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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