Авария в Чадыр-Лунге: водитель погиб, пассажирка в больнице

Авария в Чадыр-Лунге: водитель погиб, пассажирка в больнице

ДТП произошло накануне вечером на выезде из села Авдарма.

37-летний мужчина управлял автомобилем Ford Tranzit. Водитель не справился с управлением, в результате машина съехала на обочину и перевернулась, пишет deschide.md.

От полученных травм автовладелец скончался на месте. Находившуюся в салоне 54-летнюю пассажирку госпитализировали.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md