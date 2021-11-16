Авария в Чадыр-Лунге: водитель погиб, пассажирка в больнице

ДТП произошло накануне вечером на выезде из села Авдарма.
37-летний мужчина управлял автомобилем Ford Tranzit. Водитель не справился с управлением, в результате машина съехала на обочину и перевернулась, пишет deschide.md.
От полученных травм автовладелец скончался на месте. Находившуюся в салоне 54-летнюю пассажирку госпитализировали.
Полиция разбирается во всех деталях происшествия.
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