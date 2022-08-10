В Чадыр-Лунге столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл

В Чадыр-Лунге столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл

Жительница Казаклии за рулём автомобиля «Шкода» решила развернуться, но не заметила двигавшегося навстречу мотоциклиста.

В результате столкновения 35-летний мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в Чадыр-Лунгскую районную больницу, пишет gagauzinfo.md.

Тест на содержание алкоголя показал, что оба водителя были трезвы. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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