В Чадыр-Лунге “скорая” застряла возле дома пациента: на помощь пришли спасатели

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В Чадыр-Лунге пожарные помогли вытащить машину скорой помощи, и при этом спасли жизнь человека.

Прибывшая на вызов к пациенту с предварительным диагнозом «инфаркт» по улице Орджоникидзе «скорая» попыталась развернуться и застряла. На место прибыли пожарные, которые отбуксировали автомобиль. После этого 71-летнюю женщину «скорая» госпитализировала в районную больницу, передаёт gagauzinfo.md.

– Благодаря своевременному реагированию спасателей из Чадыр-Лунги была спасена жизнь человека, – сказали в региональном УЧС.

Примечательно, что на прошлой неделе на территории Гагаузии случилось 17 возгораний сухой растительности общей площадью в 24 гектара.

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