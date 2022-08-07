В Чадыр-Лунге прошёл очередной митинг

0

В Гагаузской автономии продолжаются митинги против роста цен на продукты питания и возросших тарифов на природный газ. В это воскресенье, 7 августа, несколько сот человек по призыву организаторов вышли на городскую площадь.

Один из организаторов, Михаил Кывыржик, сообщил, что центральные власти проектировали резолюцию, которую митингующие отправили им на прошлой акции, передает gagauzinfo.md.

– Резолюцию мы отправили президенту Молдовы, во все ветви власти. Ответ мы получили только от местных властей. Остальным властям до нас дела нет. Меня это очень возмущает, – сказал Кывыржик.

Заместитель примара Чадыр-Лунги Валентин Кара отметил, что местные власти «разделяют тревоги» собравшихся на площади.

– Тот рост на энергоносители, на продукты питания окажет очень негативное воздействие на жителей города. Мы разделяем вашу тревогу, мы понимаем, что в первую очередь вы будете обращаться в примарию, – добавил Кара.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.