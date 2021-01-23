В Чадыр-Лунге мошенник-рецидивист попался на очередной махинации

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Сотрудники инспектората полиции Чадыр-Лунги раскрыли преступление, связанное с мошенническими действиями. Правоохранители установили личность злоумышленника и направили уголовное дело в суд.

Житель Чадыр-Лунги сообщил в полицию о том, что неизвестный мужчина в медицинской маске зашёл в магазин и попросил кассира обменять крупные купюры на мелкие. В момент пересчёта денег он похитил часть обмениваемой суммы, пишет gagauzinfo.md.

Правоохранители выявили подозреваемого: им оказался 45-летний житель Комратского района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

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