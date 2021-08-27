В центре Тирасполя сбили ребёнка. Водитель сбежал с места ДТП

В центре Тирасполя сбили ребёнка. Водитель сбежал с места ДТП

Дети играли в догонялки, выбежали на дорогу. В этот момент по ней ехал автомобиль. Столкновения было не избежать. 

Водитель, который совершил наезд 10-летнего ребёнка, с места ДТП скрылся. Сотрудникам ГАИ пострадавший мальчик рассказал, что, предположительно, его сбил “Москвич” бежевого цвета. В настоящее время машину и её владельца разыскивают.

Пострадавшего доставили в хирургическое отделение Республиканского Центра матери и ребёнка. По словам врачей, у него ушибы бедра и стопы.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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