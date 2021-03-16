В центре столицы женщина потеряла пакет с крупной суммой денег: его нашли полицейские

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Женщина обронила пакет с деньгами на парковке для машин службы такси на улице Александра Пушкина. К счастью, его нашли сотрудники полиции. Владелицу ждут в инспекторате полиции сектора Буюканы.

Инцидент произошёл накануне на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Александра Пушкина. Двое сотрудников патрульной полиции заметили автомобиль марки Hyundai, который стоял на парковке. В нём находились водитель и пассажирка. Затем машина отъехала. Полицейские подошли к месту, где стоял автомобиль, и нашли там пакет, а в нём – три конверта с деньгами, передаёт deschide.md.

Правоохранители сообщили об инциденте коллегам из инспектората Буюкан. В пакете насчитывалось более 14 тысяч леев. Владелицу денежных средств ждут в полиции, чтобы вернуть имущество.

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