В центре столицы женщина потеряла пакет с крупной суммой денег: его нашли полицейские

В центре столицы женщина потеряла пакет с крупной суммой денег: его нашли полицейские

Женщина обронила пакет с деньгами на парковке для машин службы такси на улице Александра Пушкина. К счастью, его нашли сотрудники полиции. Владелицу ждут в инспекторате полиции сектора Буюканы. 

Инцидент произошёл накануне на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Александра Пушкина. Двое сотрудников патрульной полиции заметили автомобиль марки Hyundai, который стоял на парковке. В нём находились водитель и пассажирка. Затем машина отъехала. Полицейские подошли к месту, где стоял автомобиль, и нашли там пакет, а в нём – три конверта с деньгами, передаёт deschide.md. 

Правоохранители сообщили об инциденте коллегам из инспектората Буюкан. В пакете насчитывалось более 14 тысяч леев. Владелицу денежных средств ждут в полиции, чтобы вернуть имущество.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md