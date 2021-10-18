В центре столицы задержали мужчину, разгуливавшего с наркотиками

В центре столицы задержали мужчину, разгуливавшего с наркотиками

Инцидент произошёл накануне на бульваре Штефана чел Маре. 

Карабинеры обратили внимание на странное поведение мужчины. Гражданина остановили и провели досмотр. При нём оказалось два пакетика  с белым веществом – предположительно, наркотическим, сообщает пресс-служба Генерального инспектората карабинеров.

29-летнего мужчину доставили в Инспекторат полиции Буюкан для дальнейшего разбирательства.

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