В центре столицы задержали мужчину, разгуливавшего с наркотиками

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Инцидент произошёл накануне на бульваре Штефана чел Маре.

Карабинеры обратили внимание на странное поведение мужчины. Гражданина остановили и провели досмотр. При нём оказалось два пакетика с белым веществом – предположительно, наркотическим, сообщает пресс-служба Генерального инспектората карабинеров.

29-летнего мужчину доставили в Инспекторат полиции Буюкан для дальнейшего разбирательства.

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