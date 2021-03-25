В центре столицы столкнулись два автомобиля: один из них въехал в столб

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Авария случилась этим утром на перекрёстке Тигина-Букурешть.

По данным полиции, участниками ДТП стали автомобиль Volkswagen под управлением 39-летней гражданки и Hyundai, за рулём которого был 34-летний мужчина. Как пишет protv.md, женщина-водитель при повороте не уступила дорогу автомобилю, который ехал со встречной полосы. В результате удара Hyundai влетел в электрическую опору на обочине.

Водители не пострадали. Виновнице аварии грозит 6 штрафных пунктов и штраф в 1 500 леев.

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