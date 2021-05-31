В центре столицы стартовало строительство многоуровневой парковки

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Как сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, речь идет об уникальном проекте, который будет реализован возле здания Технического университета Молдовы, по улице 31 Августа.

– Парковка будет обустроена на участке площадью 180 м2, который ранее использовался как неорганизованная автостоянка. Несмотря на то, что здесь есть несколько парковочных мест, они не отвечают текущим потребностям, а реализация проекта приведет к разгрузке зоны по улице 31 Августа. Мы стремимся решить проблему нехватки парковок в центре столицы, ведь этот вопрос является актуальным, – сказал Ион Чебан.

По словам градоначальника, целью проекта по обустройству многоэтажной автостоянки является оптимизация городской обстановки в этом районе путем строительства и эксплуатации систем автоматической парковки на 40 мест. Работы будет выполнять экономический агент.

– В этом году мы обустроим много других наземных парковок, а также стоянки на прилегающих улицах во всех секторах столицы, – подчеркнул Ион Чебан.

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