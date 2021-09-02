В центре столицы с поличным задержали наркосбытчика. Изъята марихуана на 15 000 леев (ВИДЕО)

В центре столицы с поличным задержали наркосбытчика. Изъята марихуана на 15 000 леев (ВИДЕО)

34-летний житель столицы был задержан в центре Кишинёва. При личном досмотре у мужчины нашли пять пакетиков с марихуаной.

Наблюдение за гражданином, занимавшимся сбытом наркотических средств, велось в течение нескольких месяцев. В результате обысков в его доме нашли пакетики с растительной массой на общую стоимость около 15 000 леев. Изъятое было отправлено на экспертизу.

Мужчина находится под следствием по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md