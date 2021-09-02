В центре столицы с поличным задержали наркосбытчика. Изъята марихуана на 15 000 леев (ВИДЕО)

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34-летний житель столицы был задержан в центре Кишинёва. При личном досмотре у мужчины нашли пять пакетиков с марихуаной.

Наблюдение за гражданином, занимавшимся сбытом наркотических средств, велось в течение нескольких месяцев. В результате обысков в его доме нашли пакетики с растительной массой на общую стоимость около 15 000 леев. Изъятое было отправлено на экспертизу.

Мужчина находится под следствием по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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