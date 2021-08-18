В центре столицы пройдёт ярмарка мёда

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Более десяти видов мёда и десятки продуктов пчеловодства будут представлены на ярмарке, организованной Национальной ассоциацией пчеловодов Молдовы (ANARM) с 19 по 22 августа. Мероприятие состоится по случаю Национального дня пчеловода, который ежегодно отмечается 19 августа.

Ярмарка будет работать у Кафедрального собора со стороны улицы А. Пушкина. На мероприятии будут соблюдаться все санитарные нормы, пишет moldpres.md.

Мы удивим потребителей менее известными видами мёда, такими как гречишный, лавандовый, шалфейный и кориандровый, которые обладают насыщенным вкусом и содержат комплекс витаминов, – пообещал Ион Максим, председатель Ассоциации.

Также на ярмарке будут представлены такие продукты пчеловодства, как маточное молочко, пыльца, прополис и др.

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