В центре столицы поймали мужчину с наркотиками

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На улице Льва Толстого карабинеры остановили прохожего, который вёл себя подозрительно.

29-летний уроженец Флорештского района признался правоохранителям, что у него есть наркотики. Мужчину доставили в инспекторат полиции, где у него изъяли 18 пакетиков с неизвестным веществом, но с характерным для наркотиков запахом. Их направили на экспертизу.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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