В центре столицы поймали двух товарищей-наркоманов

Сегодня утром во время патрулирования проспекта Штефан чел Маре правоохранители заметили двух подозрительных мужчин.
Граждан задержали: они признались, что употребляли наркотики и имели при себе упаковку с запрещённым веществом. Мужчин доставили в ИП Буюкан, где они добровольно передали наркотики и устройство для употребления запрещённых веществ.
Расследование случившегося продолжается.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии