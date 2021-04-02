В центре столицы поймали двух товарищей-наркоманов

В центре столицы поймали двух товарищей-наркоманов

Сегодня утром во время патрулирования проспекта Штефан чел Маре правоохранители заметили двух подозрительных мужчин.

Граждан задержали: они признались, что употребляли наркотики и имели при себе упаковку с запрещённым веществом. Мужчин доставили в ИП Буюкан, где они добровольно передали наркотики и устройство для употребления запрещённых веществ.

Расследование случившегося продолжается.

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