В центре столицы появится новая современная остановка (ФОТО)

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Новая остановка общественного транспорта вскоре появится на бульваре Штефан чел Маре, между улицами С. Лазо и Сф. Цэрий. Подробности на своей странице в соцсети сообщил примар муниципия.

Расходы покрывает претура Буюкан совместно с экономическим агентом. Работы будут завершены на следующей неделе. Парковка в данной зоне будет запрещена, написал Ион Чебан.

Градоначальник уточнил, что власти намерены постепенно отремонтировать все остановки общественного транспорта, пришедшие в негодность.

Попросил начать процедуру расторжения контрактов со всеми экономическими агентами, которые построили на местах остановок торговые павильоны. Людям нужен благоустроенный город, – подытожил Чебан.

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