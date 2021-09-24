В центре столицы появилась еще одна общественная парковка на 80 мест

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Завершено обустройство муниципальной общественной парковки по адресу улица Измаильская, 27. Как рассказал генеральный примар Кишинева Ион Чебан, территория была заасфальтирована, установлена система освещения. Накануне там была нанесена разметка, также будет благоустроена зелёная зона.

– На протяжении многих лет этот участок незаконно использовался и при этом был в плохом состоянии. Теперь жителям столицы, приехавшим к пересечению улицы Измаильской и бульвара Штефана чел Маре, будет где припарковать машину. Здесь имеется около 80 парковочных мест, – добавил градоначальник.

Чебан также отметил, что на территории этой общественной парковки есть участок земли, который был сдан в аренду на десятки лет вперед. Дело будет изучено, здесь будет обустроено еще несколько парковочных мест.

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