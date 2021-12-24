В центре столицы открылся дом Деда Мороза

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Дом Деда Мороза распахнул свои двери в сквере у Кафедрального собора.

В ходе торжественного открытия домика, прошедшего накануне вечером, которое организовала примария Кишинёва, выступили дети из нескольких музыкальных студий и местные артисты.

Как сообщил присутствовавший на мероприятии генеральный примар Ион Чебан, дети могут спеть песню или прочесть стихотворение Деду Морозу и, конечно же, сфотографироваться с ним, и получат сладкие подарки.

Дом Деда Мороза открыт ежедневно с 17.00 до 19.00, а по выходным – с 14.00 до 19.00. Вход для всех детей бесплатный.

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