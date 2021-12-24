В центре столицы открылся дом Деда Мороза

В центре столицы открылся дом Деда Мороза

Дом Деда Мороза распахнул свои двери в сквере у Кафедрального собора.

В ходе торжественного открытия домика, прошедшего накануне вечером, которое организовала примария Кишинёва, выступили дети из нескольких музыкальных студий и местные артисты.

Как сообщил присутствовавший на мероприятии генеральный примар Ион Чебан, дети могут спеть песню или прочесть стихотворение Деду Морозу и, конечно же, сфотографироваться с ним, и получат сладкие подарки.

Дом Деда Мороза открыт ежедневно с 17.00 до 19.00, а по выходным – с 14.00 до 19.00. Вход для всех детей бесплатный.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md