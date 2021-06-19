В центре столицы открылась выставка, посвящённая медработникам (ФОТО)

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Более сотни фотографий были представлены на выставке под названием “Происходят странные вещи”, открывшейся сегодня у входа в столичный парк “Штефан чел Маре ши Сфынт”.

Мероприятие было организовано примарией муниципия в сотрудничестве с фотожурналистом Михаем Венгером, который уже организовывал целый ряд выставок, посвящённых медицинским работникам.

Это выставка, посвящённая Дню медицинского работника и фармацевта. Это уже второй раз, когда примария Кишинёва таким образом выражает благодарность и поддержку сотрудникам медицинской системы. Первая выставка была организована в октябре, в День города, когда мы выразили благодарность тем, кто рисковал своей жизнью в борьбе с COVID-19, – заявила на открытии выставки вице-примар муниципия Анжела Кутасевич.

По её словам, пишет moldpres.md, фотографу удалось показать абсолютно уникальные и ценные моменты, прожитые как медицинским персоналом, так и пациентами.

Представленные фотографии говорят сами за себя и лучше всего передают пережитые чувства, пережитые страдания, а также надежду и веру в возвращение к нормальной жизни, – подчеркнула Кутасевич.

В свою очередь, автор выставки Михай Венгер заявил, что надеется в скором времени сделать фотоальбом, посвящённый работе врачей в период пандемии.

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