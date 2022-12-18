В центре столицы открылась новогодняя ёлка

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Открытие новогодней ёлки и ярмарки, посвящённой зимним праздникам, состоялось в субботу вечером в центре Кишинёва.

Ёлку установили на площади Великого национального собрания, а вокруг неё обустроили рождественскую ярмарку, на которой продаются предметы рукоделия, тематические сувениры, игрушки, воздушные шары, продукты питания. Там же были установлены карусели и другие развлечения для детей.

Во время зимних праздников кишинёвцы и гости столицы смогут сфотографироваться с Дедом Морозом у ёлки. А в домике Деда Мороза по пятницам, субботам и воскресеньям дети будут получать подарки.

По случаю зимних праздников столичный общественный транспорт будет украшен разноцветными огнями, а в секторах города зажгут декоративное освещение, передаёт moldpres.md.

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