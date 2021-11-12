В центре столицы освободили ещё один захваченный участок: на нём обустроят общественную парковку

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Примария Кишинёва продолжает искать и находить участки земли для обустройства в городе парковочных мест.

Так, генеральный примар Ион Чебан сообщил на своей странице в соцсети, что сегодня был освобождён проход между улицами Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Святого Андрея, возле ASEM и магазина Fidesco. Этот участок муниципальной земли был самовольно отгорожен забором и использовался экономическим агентом в личных целях на протяжении 20 лет.

– Металлический забор снят, скоро начнётся благоустройство территории. Здесь будет обустроена общественная парковка и налажено сообщение между двумя улицами, – рассказал градоначальник.

Кроме того, недалеко от Fidesco есть здание, которое также используется с нарушением закона. Юристы ищут решение вопроса.

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