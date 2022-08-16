В центре столицы микроавтобус “поцеловался” с легковым автомобилем

В центре столицы микроавтобус “поцеловался” с легковым автомобилем

Столкновение произошло на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаил.

Как рассказала пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, за рулём микроавтобуса находился 76-летний водитель. Легковым автомобилем управлял 24-летний мужчина.

В результате ДТП никто не пострадал, однако на месте происшествия образовалась внушительная пробка, пишет echipa.md.

Виновному водителю грозит штраф до 1500 леев и 6 штрафных пунктов.

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