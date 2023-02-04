В Центре семейных врачей на Буюканах отремонтировали несколько отделений

В Центре семейных врачей на Буюканах отремонтировали несколько отделений

В Центре семейных врачей №6 в секторе Буюканы проведён капитальный ремонт двух секций, включая кабинеты гинекологии и иммунизации. Также были приобретены мебель и медицинское оборудование.

В настоящее время проводится реконструкция отделения медицинской реабилитации и физиотерапии и рентгенологического кабинета. На эти цели из муниципального бюджета выделено 6,6 млн леев.

Сейчас в Центре семейных врачей №6 работают 77 сотрудников, в том числе 19 семейных врачей. Здесь обслуживается около 30 тысяч человек. Кроме того, за специализированными медицинскими и лабораторными услугами в эту поликлинику обращаются жители пригородов Дурлешты, Гидигич и Трушены.

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