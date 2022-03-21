В центре Lukoil продолжается приём и распределение пожертвований для беженцев

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Примария Кишинёва при помощи волонтёров продолжает делиться пожертвованиями от граждан, партнёров и посольств. Раздача осуществляется в здании бывшего кинотеатра Lukoil.

– В эти выходные проделана большая работа по созданию максимально благоприятных условий в Центре размещения беженцев Lukoil, а именно обустройство пункта приёма и выдачи пожертвований для беженцев, находящихся за пределами центров размещения. Многие люди нуждаются в помощи, особенно в семьях, где они находятся. Им требуется время, чтобы приспособиться, найти работу, решить, двигаться дальше или остаться в Кишинёве, – отметил генпримар муниципия Ион Чебан.

Градоначальник добавил, что примария по-прежнему открыта для трудоустройства беженцев. Также Чебан попросил помочь в интеграции, в том числе посредством бесед с психологом, детей, которые начали ходить в школу или детский сад.

– Что касается предоставления беженцам помощи: на прошлой неделе, включая субботу и воскресенье, всем людям, пришедшим в Центр Lukoil за помощью, были предложены пакеты с продуктами питания, средствами гигиены, одеждой и обувью из имеющихся у нас запасов – из того, что пожертвовали наши граждане, экономические агенты и партнёры, посольства и дипломатические миссии. Получить самое необходимое очень просто: гражданам Украины необходимо предъявить копию паспорта и список необходимого, и им предложат то, что есть в наличии, – рассказал генпримар.

Также Ион Чебан призвал своих коллег не реагировать на различные комментарии в социальных сетях, подстрекающие к дискриминации по отношению к беженцам из Украины. Он отметил, что помогать всем людям – это моральный долг, и вознаграждения за это он не ждёт.

– Я прошу вас не реагировать на манипуляции. Мы помогаем людям и не ждём за это наград, мы выполняем свой долг. Я прошу вас не ввязываться в ненужные дискуссии, и лично заявляю, что не буду реагировать на различные провокации, исходящие от тех, кто разжигает ненависть, создавая хаос среди собственного народа. Я не хочу, чтобы людей разделяли, что сейчас и пытаются сделать, к сожалению. Моя позиция такова – я против любой формы агрессии, из-за которой могут пострадать люди. Мы помогали и будем помогать, – подчеркнул Чебан.

Генпримар также выразил искреннюю благодарность всем, кто вовлечён в процесс помощи для беженцев.

Центр распределения пожертвований в здании бывшего кинотеатра Lukoil работает ежедневно, включая выходные, с 9:00 до 18:00, по адресу улица Студенческая, 7/5.

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