В Центре Lukoil будут дежурить передвижная клиника и машина скорой помощи

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Сотни беженцев из Украины ежедневно получают помощь в Центре размещения Lukoil. Помимо жилья, продуктов питания и средств гигиены, граждане также пользуются консультациями юриста, психологической поддержкой, медицинской помощью, поддержкой в трудоустройстве. А для детей из семей беженцев проводятся различные мероприятия.

Об этом сообщил Ион Чебан, отметив, что продовольственные наборы — самый востребованный вид помощи. Ежедневно беженцам предоставляется около 300 пакетов с продуктами питания и средствами гигиены в зависимости от их наличия на складе.

– В последние дни наблюдается нехватка продуктов питания и средств гигиены. Вчера Центр Lukoil получил партию пожертвований, а сегодня будет ещё одна, внушительная. Мы благодарим за поддержку местных экономических агентов и международные миссии, – сказал Чебан.

Он добавил, что ассоциация «Помоги человеку» предоставляет горячие обеды украинским беженцам, проживающим в молдавских семьях или на съёмных квартирах. Ежедневно организация предлагает от 300 до 350 порций.

Кроме того, медицинская ассоциация из Италии и врачи из Израиля совместно с молдавскими врачами будут предоставлять беженцам медицинские консультации.

– С этой недели в Центре размещения Lukoil будут дежурить передвижная клиника с итальянскими врачами и машина скорой помощи, – подчеркнул Ион Чебан.

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