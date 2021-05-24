В центре Кишинёва появятся три новые парковки

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Об этом сегодня на заседании глав муниципальных служб сообщил врио начальника Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Кишинёва Виталие Манолаке.

Так, были определены три новых места для обустройства общественных парковок. Речь идет о парковке на улице Измаил (на пересечении с бульваром Штефана чел Маре), участок на улице Бэнулеску-Бодони и место напротив Министерства финансов, передаёт moldpres.md.

По словам Виталие Манолаке, процесс определения мест для парковок продолжается, параллельно ведётся работа по выявлению необустроенных мест во дворах, где будут организованы парковочные места.

Чиновник добавил, что группа сотрудников примарии Кишинёва, в том числе специалисты Управления транспорта, отправятся в Бухарест для изучения процесса организации парковок.

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