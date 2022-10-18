В центре Кишинёва открылся новый офис Муниципального молодёжного центра

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Он располагается на улице Митрополита Варлаам, 90. Торжественное открытие состоялось вчера.

Всего в столице сейчас 4 молодёжных центра: в секторах Центр, Чеканы, Рышкановка и Буюканы. В молодёжном центре на Ботанике сейчас ведётся ремонт.

Молодёжные центры — это площадки для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, где они могут бесплатно воспользоваться рядом услуг для развития различных навыков и компетенций, необходимых для жизни. Юноши и девушки могут участвовать в волонтёрской деятельности, получать бесплатные психологические консультации и проводить свободное время с другими молодыми людьми, а также участвовать в деятельности столичной администрации. С начала года в работу молодёжных центров в Кишинёве были вовлечены более 14 тысяч человек.

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