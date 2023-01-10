В центре Кишинёва обнаружено средневековое кладбище

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Молдавские археологи изучают артефакты, обнаруженные при раскопках в центре столицы. Там нашли следы старого рынка, а под ним – таинственное захоронение. Кладбище предположительно датируется XVI веком.

Всю осень археологи исследовали историческую зону, где в XVIII веке находился старый рынок. В средние века через Молдову пролегали важнейшие торговые пути.

– Этот рынок существовал до конца Второй мировой войны, потом исчез. Для историков представляет большой интерес. Это эпицентр экономической и культурной жизни города. А найденное под ним захоронение говорит о том, что место было знаковым и веками ранее, – отметил археолог, координатор раскопок Серджиу Мустяца.

По найденным костям антрополог Анжела Сималчик составляет своего рода медицинскую карту человека из средневековья. Останки расскажут о возрасте и половой принадлежности. Данные антрополог вносит в базу. По ней можно создать полную реконструкцию образа.

В руках погребённых нашли медные и серебряные монеты. Сейчас их изучают нумизматы. На одной из монет удалось установить дату – 1524 год. Над захоронением, в зоне старого средневекового рынка, также нашли османские пары и монеты царской России.

Весной археологи продолжат раскопки. На археологические исследования примария Кишинёва выделила 5 миллионов леев, пишет mir24.tv.

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