В центре Кишинёва будет обустроена общественная парковка

В центре Кишинёва будет обустроена общественная парковка

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. По его словам, речь идёт о земельном участке, расположенном на пересечении улицы Измаил и бульвара Штефана чел Маре.

Срок аренды участка муниципальной земли истёк, и благотворительная организация не освободила его, несмотря на то, что получила соответствующее предписание от претуры сектора Центр.

Какие-то «хозяева» устроили там парковку и собирали за это деньги. Сегодня был снят забор, огораживавший захваченный участок, – рассказал градоначальник.

Сотрудники Главного управления общественного транспорта и путей сообщения встретятся на этом месте, чтобы проанализировать, сколько общественных парковочных мест можно обустроить в данной зоне.

Также, по словам генпримара, муниципалитет продолжает изыскивать места для обустройства парковок в городе, в том числе в его центральной зоне.

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