В центре Кишинева открылась фотовыставка, посвященная борьбе врачей с пандемией COVID-19 (ФОТО)

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В Храмовый праздник Кишинева генпримар Ион Чебан принял участие в открытии тематической фотовыставки «Герои наших дней», посвященной всем медицинским работникам, ведущим борьбу с коронавирусом.

Фотографии размещены на панно, расположенных в парке у Кафедрального собора Рождества Христова вдоль улицы Пушкина. На изображениях запечатлены сотрудники медицинских учреждений, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом. Генеральный примар отметил, что именно от этих людей в белых халатах зависит судьба каждого пациента с коронавирусом, а власти обязаны принимать все меры для предотвращения распространения COVID-19.

– Мы продолжим молиться за здоровье врачей, которые сегодня находятся «на поле боя» и работают, чтобы помочь нам. Уважаемые медики, благодарим вас за все ваши усилия, за заботу и время, уделяемые каждому пациенту. Я преклоняюсь перед вами и желаю вам здоровья, – сказал Ион Чебан, в очередной раз призвав граждан быть ответственными и соблюдать все меры по защите от коронавируса.

Выставленные 150 фотографий были сделаны в июне и июле в муниципальных клинических больницах «Георге Палади» и «Святой Архангел Михаил», в Детской инфекционной больнице, в Центре COVID-19 при МВЦ MOLDEXPO, в Республиканской клинической больнице и в Больнице скорой помощи. Авторами работ являются фотограф Михай Венгер и фотограф, работающий в примарии Кишинева, – Нина Антосяк.

Фотовыставка будет открыта в течение месяца.

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