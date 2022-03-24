В центре Кишинёва начинается поэтапный ремонт трёх улиц

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В столице стартовал ремонт улицы Александру чел Бун, в ближайшие дни работы начнутся на улице Тигина, а в начале апреля – на улице 31 августа 1989 г. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Он подчеркнул, что ремонтные работы будут проводиться поэтапно, чтобы свести к минимуму дискомфорт, причиняемый жителям и гостям города.

Согласно контракту, работы должны быть выполнены в течение 18 месяцев и предусматривают реабилитацию улиц, внедрение интегрированной системы уличных парковок и сопутствующей инфраструктуры, а также модернизацию уличного освещения.

– В связи с масштабными работами по восстановлению проезжей части на этих улицах приносим извинения за затруднение движения. Работы необходимы, потому что эти улицы и тротуары никогда не ремонтировались, – отметил градоначальник.

Ремонт этих трёх улиц является частью II Пакета проекта «Реабилитация центральных улиц и модернизация уличного освещения в центре муниципия Кишинёв», финансируемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Специальным фондом зелёной энергии ЕБРР. Общая стоимость проекта составляет 11,8 млн евро.

Ранее в рамках данного проекта на этих улицах были проведены работы по восстановлению подземных водопроводных и канализационных сетей, финансирование которых было обеспечено за счет взноса муниципалитета, выделившего на эти цели 9,5 млн евро.

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