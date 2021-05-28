В Центре им. Гамалеи заявили, что прошедшие курс вакцинации “Спутником V” не заразны

В Центре им. Гамалеи заявили, что прошедшие курс вакцинации “Спутником V” не заразны

Люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса препаратом “Спутник V”, не заразны, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

– Наши данные показывают, что люди, получившие две дозы вакцины, не участвуют в распространении вируса, потому что вирус из этих людей не выделяется, – сказал он.

Отвечая на вопрос об обязательном ношении масок после вакцинации, Гущин сказал, что этот вопрос еще надо изучать, передаёт tass.ru.

– Мы говорим о том, что вакцинация ни в коем случае не гарантия. Если мы будем анализировать тысячи людей, мы вполне можем найти человека, который даже после двух доз умудрился заболеть. По всей видимости, у нас есть основания говорить, что вероятность передачи сильно снижена. Насколько? Это нужно проводить более детальные эпидемиологические исследования. Но прямо сейчас, я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но это указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить, – добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 168,5 млн человек, около 3,5 млн умерли.

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