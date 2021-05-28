В Центре им. Гамалеи заявили, что прошедшие курс вакцинации “Спутником V” не заразны

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Люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса препаратом “Спутник V”, не заразны, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

– Наши данные показывают, что люди, получившие две дозы вакцины, не участвуют в распространении вируса, потому что вирус из этих людей не выделяется, – сказал он.

Отвечая на вопрос об обязательном ношении масок после вакцинации, Гущин сказал, что этот вопрос еще надо изучать, передаёт tass.ru.

– Мы говорим о том, что вакцинация ни в коем случае не гарантия. Если мы будем анализировать тысячи людей, мы вполне можем найти человека, который даже после двух доз умудрился заболеть. По всей видимости, у нас есть основания говорить, что вероятность передачи сильно снижена. Насколько? Это нужно проводить более детальные эпидемиологические исследования. Но прямо сейчас, я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но это указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить, – добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 168,5 млн человек, около 3,5 млн умерли.

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