В Центре и некоторых пригородах Кишинева во вторник не будет воды

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На некоторых улицах в секторе Центр во вторник с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды. Речь идёт об улицах Василе Александри, Кожокарилор, Тигина и Митрополит Варлаам.

По данным AО “Apă-Canal Chișinău”, с 09:00 до 17:00 также будет приостановлена подача воды и в населённых пунктах Гратиешты и Хулбоака. Отключения связаны с выполнением запланированных работ.

Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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