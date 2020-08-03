В Центре и некоторых пригородах Кишинева во вторник не будет воды

В Центре и некоторых пригородах Кишинева во вторник не будет воды

На некоторых улицах в секторе Центр во вторник с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды. Речь идёт об улицах Василе Александри, Кожокарилор, Тигина и Митрополит Варлаам.

По данным AО “Apă-Canal Chișinău”, с 09:00 до 17:00 также будет приостановлена подача воды и в населённых пунктах Гратиешты и Хулбоака. Отключения связаны с выполнением запланированных работ.

Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md