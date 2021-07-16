В Центре и на Рышкановке сегодня запланированы отключения электричества

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Объявление для потребителей от поставщика услуги.

Так, временно обесточенными в пятницу, 16 июля, окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Центр:

Сф. Штефан, 21, 23, 43, Сихаструлуй, 42, 79A, 9003, 9990 – с 09:00 до 17:00.

Рышкановка:

Аэродромулуй, 6-10, 22, 15-23, 999, переулок 1 Аэродромулуй, 4, переулок 2 Аэродромулуй, 10/1, Дм. Рышкану, 1, 1B, 1V, 3, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, Н. Димо, 1, 4/1, Т. Владимиреску, 5, 7, 20, 22, 22A – с 09:00 до 17:00; Аэродромулуй, 9/1, 9A, 4, переулок 1 Аэродромулуй, 2, 3, переулок 2 Аэродромулуй, 6, 8, переулок Аэродромулуй, 4A, 10, 12, А. Дога, 25-31, Дм. Рышкану, 3, 4, 6, Киев, 999, Флорика Ница, 9-21, 16-20 – с 09:10 до 17:00.

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