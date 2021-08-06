В Центре и на Рышкановке по ряду адресов не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 6 августа будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Е. Кушеван 4-16, Бужорилор 11, Чирешилор 55-77, 68-90, Друмул Виилор 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28A, J, 30/2, 43, 43/1, Миорица 13, Г. Гросу 8, 14, 26-38, 11-13, 37, Тимиш 47, 50, 50/3, 54, Келтуялэ 8, 13, 24, 40 – с 08:45 до 16:00;

Хынчештское шоссе 999, 368 – с 10:30 до 15:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Студенцилор 7/8, 7/10, 7/11 – с 09:00 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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